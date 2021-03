In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo: Dl Sostegni, meno soldi dei dl Ristori. Sorpresa di Pasqua: quanto arriva a bar, ristoranti&C (Di martedì 30 marzo 2021) Pochi soldi, piccoli gabbati: Sostegni peggio dei dl Ristori I nuovi Ristori allo studio del governo saranno sempre un cantiere aperto, il cui ammontare degli aiuti susciterà malumori: troppi pochi soldi stanziati in un arco temporale troppo lungo, mentre imprese e professionisti restano in ginocchio, stravolti da un anno di chiusure o da orari di lavoro ridotti. Il copione si ripete dal maggio del di Patrizia De Rubertis L’effetto Brian di Marco Travaglio Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in calo per colpa non sua (è lì da un mese e mezzo), ma dei suoi amici di lingua che si stanno rivelando i suoi peggiori nemici. Mi spiego: se tutti scrivono ogni giorno che “accelera Formula 1: Renzi non vuole dire il perché del viaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Pochi, piccoli gabbati:peggio dei dlI nuoviallo studio del governo saranno sempre un cantiere aperto, il cui ammontare degli aiuti susciterà malumori: troppi pochistanziati in un arco temporale troppo lungo, mentre imprese e professionisti restano in ginocchio, stravolti da un anno di chiusure o da orari di lavoro ridotti. Il copione si ripete dal maggio del di Patrizia De Rubertis L’effetto Brian di Marco Travaglio Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in calo per colpa non sua (è lì da un mese e mezzo), ma dei suoi amici di lingua che si stanno rivelando i suoi peggiori nemici. Mi spiego: se tutti scrivono ogni giorno che “accelera Formula 1: Renzi non vuole dire il perché del viaggio in ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Marzo: In tv, ai box della F1 in Bahrein spunta l’ex premier - AlecJRoss : Se vai all'edicola oggi c'è una lunga intervista con me sul ?@La_Lettura? del ?@Corriere? che attraversa tanti argo… - fattoquotidiano : SALVATAGGI IN MARE Per chi indaga, i 27 migranti trasportati sul mercantile danese sarebbero passati alla ong Medit… - giannileft : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo: Dl Sostegni, meno soldi dei dl Ristori. Sorpresa di Pasqua: quanto arriv… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo: Dl Sostegni, meno soldi dei dl Ristori. Sorpresa di Pasqua: quanto ar… -