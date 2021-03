In Campania tutti i barbieri sono chiusi tranne uno: ecco il motivo (Di lunedì 29 marzo 2021) La Campania da più di tre settimane è in zona rossa e quindi tranne i servizi essenziali, tutti i negozi, estetiste e barbieri sono chiusi. Ma c’è un’eccezione. Il barbiere Carmine ha aperto il suo salone grazie a una speciale ordinanza del sindaco. Il motivo? Un’esigenza particolare per un ragazzo autistico. Aveva bisogno di tagliarsi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 29 marzo 2021) Lada più di tre settimane è in zona rossa e quindii servizi essenziali,i negozi, estetiste e. Ma c’è un’eccezione. Il barbiere Carmine ha aperto il suo salone grazie a una speciale ordinanza del sindaco. Il? Un’esigenza particolare per un ragazzo autistico. Aveva bisogno di tagliarsi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ims0tt0n4 : ma siete tutti al corrente del fatto che Napoli si trova in Campania e non in Lazio? - Friento_07 : 'Tutti i carabinieri risultati positivi avevano ricevuto pochi giorni prima la somministrazione del vaccino anti-Co… - linetta53 : @Ariachetira ecco l'ennesimo attacco alla sanità lombarda. Propongo di rifiutare tutti questi cialtroni, tutti a ca… - CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: ??Terremoto magnitudo 5.6 (epicentro 5.4 km) a largo delle Isole #Tremiti nel Mar #Adriatico, avvertito in Puglia, Molise, A… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: De Luca ha chiarito che in Campania solo la sua vaccinazione ha scavalcato tutti -