In Albania un giardino in memoria del sindaco pescatore, Dario Vassallo: "La legalità nel nome di Angelo" Tempo di lettura: 2 minutiPollica. La storia del sindaco ambientalista di Pollica, Angelo Vassallo, approda in Albania, dove da ieri, l'area naturale del National Park Djavaka Karavasta di oltre 22mila ettari, è il "giardino Angelo Vassallo". Un giardino della legalità, che ha visto la piantumazione di 150 pini di Aleppo, intitolato alla memoria del sindaco pescatore, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre del 2010 mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua auto, in un agguato i cui mandanti ed esecutori restano ancora senza nome. "Una notizia che emoziona – chiosa il fratello del primo cittadino e presidente della fondazione

