In Alabama i lavoratori di Amazon vogliono creare il loro primo sindacato negli Stati Uniti (Di lunedì 29 marzo 2021) (Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)Il primo sindacato dei lavoratori di Amazon negli Stati Uniti potrebbe nascere martedì 30 marzo, a seguito di una votazione interna via email, arrivata all’ultimo giorno dopo sette settimane di svolgimento. Sarebbe un momento storico nelle relazioni fra azienda e dipendenti americani, ma servirà la maggioranza dei voti dei 6mila lavoratori dello stabilimento di Bessemer in Alabama. Là magazzinieri e autisti stanno conducendo una campagna contro le metriche di produttività stabilite in modo automatico, basate su due parametri, spiega The Verge: il tempo medio impiegato per svolgere una mansione (“takt time”) e quello trascorso senza maneggiare pacchi (“time off task”). Per ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) (Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)Ildeidipotrebbe nascere martedì 30 marzo, a seguito di una votazione interna via email, arrivata all’ultimo giorno dopo sette settimane di svolgimento. Sarebbe un momento storico nelle relazioni fra azienda e dipendenti americani, ma servirà la maggioranza dei voti dei 6miladello stabilimento di Bessemer in. Là magazzinieri e autisti stanno conducendo una campagna contro le metriche di produttività stabilite in modo automatico, basate su due parametri, spiega The Verge: il tempo medio impiegato per svolgere una mansione (“takt time”) e quello trascorso senza maneggiare pacchi (“time off task”). Per ...

