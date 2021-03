Immigrato albanese lega il figlio col guinzaglio e pesta la moglie con la cintura: arrestato a Caserta (Di lunedì 29 marzo 2021) Un Immigrato albanese pesta la moglie con una cintura e lega il figlio col guinzaglio all’auto per picchiarlo con un tubo da giardino. Succede a Caserta, dove l’uomo risiede da tempo con la famiglia. Persone a cui infligge, ormai da tempo, un inferno domestico fatto di terrore e violenza. Un inferno di di giornate fatte di continue minacce, vessazioni, mortificazioni fisiche e psicologiche, inferte senza pietà dall’uomo nei confronti dei suoi cari. Ma quando, all’ennesima furiosa litigata scatenata dal nulla, l’uomo ha legato il figlio all’auto con un guinzaglio per pestarlo con un tubo da giardino. E poi è passato a picchiare la moglie con una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Unlacon unailcolall’auto per picchiarlo con un tubo da giardino. Succede a, dove l’uomo risiede da tempo con la famiglia. Persone a cui infligge, ormai da tempo, un inferno domestico fatto di terrore e violenza. Un inferno di di giornate fatte di continue minacce, vessazioni, mortificazioni fisiche e psicologiche, inferte senza pietà dall’uomo nei confronti dei suoi cari. Ma quando, all’ennesima furiosa litigata scatenata dal nulla, l’uomo hato ilall’auto con unperrlo con un tubo da giardino. E poi è passato a picchiare lacon una ...

