Il vaccino Johnson&Johnson arriva in Italia: c’è la data (Di lunedì 29 marzo 2021) Il vaccino Johnson e Johnson arriverà in Italia il 16 aprile. La conferma arriva dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che ha parlato con il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a margine della visita a Genova. “Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) IlJohnson e Johnson arriverà inil 16 aprile. La confermadal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che ha parlato con il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a margine della visita a Genova. “Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - SkyTG24 : Covid, vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile - La7tv : #tagada Vaccino Johnson&Johnson, c'è la data: sarà in Italia dal 16 aprile #tagadala7 #29marzo - ada_cavaliere : RT @alex_liccardo: Via libera dell'Ema al vaccino Johnson & Johnson ???? #COVID19 #vaccini #ema #JohnsonAndJohnsonVaccine via @Corriere https… - infoitinterno : Vaccino Johnson&Johnson in Italia dal 16 aprile -