Il vaccino con AstraZeneca e la morte 10 giorni dopo. Il caso va alla magistratura (Di lunedì 29 marzo 2021) Ignazio Riccio L'insegnante Cinzia Pennino Cinzia Pennino, insegnante di 46 anni di Palermo, non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata in ospedale, in condizioni critiche, lo scorso 24 marzo Non ce l’ha fatta Cinzia Pennino, 46 anni, insegnante di scienze dell'istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo, alla quale era stato inoculato il vaccino AstraZeneca una decina di giorni prima del ricovero in ospedale. La donna, che non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata al Policlinico, in condizioni critiche, lo scorso 24 marzo, con una trombosi profonda estesa. Trasferita presso la terapia intensiva in disfunzione multiorgano, nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari, è deceduta ieri mattina. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Ignazio Riccio L'insegnante Cinzia Pennino Cinzia Pennino, insegnante di 46 anni di Palermo, non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata in ospedale, in condizioni critiche, lo scorso 24 marzo Non ce l’ha fatta Cinzia Pennino, 46 anni, insegnante di scienze dell'istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo,quale era stato inoculato iluna decina diprima del ricovero in ospedale. La donna, che non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata al Policlinico, in condizioni critiche, lo scorso 24 marzo, con una trombosi profonda estesa. Trasferita presso la terapia intensiva in disfunzione multiorgano, nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari, è deceduta ieri mattina. ...

Advertising

RobertoBurioni : A fine gennaio ho fatto il vaccino, ma se mi dovesse capitare qualcosa (corna) tenete conto che a parte il vaccino… - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - SkyTG24 : Due bambine, nate all’ospedale di #Padova, sono venute alla luce già protette contro il #Covid19: le loro mamme era… - 24Mattino : .@M_Fedriga, Presidente #FVG: 'sono arrivate anche a me offerte di #SputnikV o del vaccino cinese, ma dobbiamo lav… - DuccioTessadri : @Dayne999 Con il disagiato 'progressista' è sempre così: prima ti dà del pazzo, poi quando quello che tu gli avevi… -