Il vaccino arriva in farmacia, ecco come funziona (Di lunedì 29 marzo 2021) . In Liguria parte con il ‘programma sperimentale’. ROMA – Il vaccino arriva in farmacia. Il ministro Speranza con un post sui social ha annunciato di aver firmato “il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare“. Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la chiave per chiudere questa stagione così difficile. Così si fa un altro passo avanti per renderla più capillare.— Roberto Speranza (@robersperanza) March 29, 2021 Il vaccino in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) . In Liguria parte con il ‘programma sperimentale’. ROMA – Ilin. Il ministro Speranza con un post sui social ha annunciato di aver firmato “il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare“. Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la chiave per chiudere questa stagione così difficile. Così si fa un altro passo avanti per renderla più capillare.— Roberto Speranza (@robersperanza) March 29, 2021 Ilin ...

