Il trailer del nuovo The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn (Di lunedì 29 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gXGDBHs7H3A Damigelle in pericolo che non sono in pericolo, squali assetati di sangue ma affascinati dalle proprie mani (sì, mani) e spiagge ricoperte di peni (sì, peni): sono solo alcune delle assurdità che affollano il trailer di The Suicide Squad – Missione Suicida, il nuovo capitolo che schiera i più geniali e bizzarri villain del mondo Dc Comics. Scritto e diretto da James Gunn, già artefice del successo dei Guardiani della galassia targati Marvel, farà sia da sequel sia da reboot del film del 2016, di cui eredita alcuni personaggi, in primis Harley Quinn interpretata da Margot Robbie. Torna anche il comandante Rick Flag (Joel Kinnaman); mentre si aggiungono i personaggi di Peacemaker (John Cena) e di Bloodsport ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gXGDBHs7H3A Damigelle in pericolo che non sono in pericolo, squali assetati di sangue ma affascinati dalle proprie mani (sì, mani) e spiagge ricoperte di peni (sì, peni): sono solo alcune delle assurdità che affollano ildi The, ilcapitolo che schiera i più geniali e bizzarri villain del mondo Dc Comics. Scritto e diretto da, già artefice del successo dei Guardiani della galassia targati Marvel, farà sia da sequel sia da reboot del film del 2016, di cui eredita alcuni personaggi, in primis Harley Quinn interpretata da Margot Robbie. Torna anche il comandante Rick Flag (Joel Kinnaman); mentre si aggiungono i personaggi di Peacemaker (John Cena) e di Bloodsport ...

Advertising

Teleblogmag : Il primo trailer per l'attesissimo audio drama che segnerà il ritorno di Eccleston nell'universo di #DoctorWho - Streptococco_ : Quasi convinta del fatto che il full trailer di shadow and bone esca nello stesso giorno di rule of wolves - SXRALEO : ma voi ci credete che la trama del trailer di quindici secondi del nuovo mv degli onlyoneof è COMUNQUE sviluppata meglio di color rush - Lacie1530 : RT @Lacie1530: Murr è il vero protagonista del trailer di Vanitas No Carte, y'all have to deal with it?? - Murogiapponese : ???????)anime e manga) Black Clover: ecco il teaser trailer del film anime in arrivo Lega Nerd… -