Il suo aereo precipita e si schianta: sopravvive per 36 giorni nella giungla dell’Amazzonia (Di lunedì 29 marzo 2021) Un 36enne è riuscito a sopravvivere per oltre un mese nella foresta amazzonica dopo che il suo Cessna è precipitato improvvisamente nella giungla. Per tutti è un eroe È un’avventura che ricorderà e potrà raccontare per il resto della sua vita quella vissuta nel bel mezzo dell’Amazzonia a causa di un incidente aereo. Il protagonista L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Un 36enne è riuscito are per oltre un meseforesta amazzonica dopo che il suo Cessna èto improvvisamente. Per tutti è un eroe È un’avventura che ricorderà e potrà raccontare per il resto della sua vita quella vissuta nel bel mezzoa causa di un incidente. Il protagonista L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: In un Paese normale chi non ha i documenti viene rispedito al suo Paese. Pensate che in Australia un ital… - Aldebaran_4 : @danieledv79 @elidacomasio @MrLuGav @lup0solitari0 @La7tv L'ho scritto io che la signora può andare a trovare sua n… - lauramilla2021 : Per un miracolo del cielo arriva Eda che li travolge col suo amore riportandoli entrambi alla vita. Incidente aereo… - Giomonna : Ho sognato che Kylie Jenner portava me, mia mamma e qualcun altro che conosco in vacanza sul suo jet privato e in aereo ero vicino a Kendall - afetohande : RT @ciiemme: Serkan ha davvero chiesto impulsivamente se avessero accettato passeggeri sul volo che stava partendo, cioè pur di raggiungere… -