Il rancore, i soldi, la bella vita. Anatomia del caso Gucci: il delitto che sconvolse la Milano bene (Di lunedì 29 marzo 2021) È prepotente in questi giorni il rimbalzo sulle cronache di una storia nera italiana che ritorna sotto forma cinematografica. Nel nostro Paese sono cominciate le riprese di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver protagonisti. Ma chi era, perché e da chi fu ucciso Maurizio Gucci? E di Patrizia Reggiani, l’ex moglie accusata e condannata come mandante, quale è la storia? Riavvolgiamo il nastro di 26 anni. Siamo a Milano, è il 27 marzo 1995. Maurizio Gucci, 45 anni, è un importante imprenditore italiano e sta entrando nella sede della sua azienda in via Palestro. Fino al 1993 era stato presidente della storica casa di moda fiorentina ma aveva venduto le sue quote per 170 milioni di dollari. Colpito nell’androne del palazzo Guarda al futuro Maurizio. Ha da poco fondato una nuova ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) È prepotente in questi giorni il rimbalzo sulle cronache di una storia nera italiana che ritorna sotto forma cinematografica. Nel nostro Paese sono cominciate le riprese di House of, il film diretto da Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver protagonisti. Ma chi era, perché e da chi fu ucciso Maurizio? E di Patrizia Reggiani, l’ex moglie accusata e condannata come mandante, quale è la storia? Riavvolgiamo il nastro di 26 anni. Siamo a, è il 27 marzo 1995. Maurizio, 45 anni, è un importante imprenditore italiano e sta entrando nella sede della sua azienda in via Palestro. Fino al 1993 era stato presidente della storica casa di moda fiorentina ma aveva venduto le sue quote per 170 milioni di dollari. Colpito nell’androne del palazzo Guarda al futuro Maurizio. Ha da poco fondato una nuova ...

