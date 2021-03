Il presidente venezuelano Maduro è stato sospeso da Facebook per aver disinformato su Covid-19 (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: Wikipedia.org)Facebook ha bloccato temporaneamente la pagina ufficiale del presidente venezuelano Nicolas Maduro per aver diffuso disinformazione su Covid-19. Il blocco è imputabile a diversi post nei quali il leader socialista ha descritto il Carvativir, una soluzione orale omeopatica derivata dagli estratti di timo, come “farmaco miracoloso” per neutralizzare il coronavirus, senza effetti collaterali. Secondo Reuters questi post di Maduro risalgono addirittura a gennaio, e ovviamente non sono mai stati confermati da nessuno studio scientifico. Facebook aveva già rimosso il video in cui il presidente venezuelano promuoveva il farmaco poiché violava le politiche della piattaforma contro la disinformazione. ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) (foto: Wikipedia.org)ha bloccato temporaneamente la pagina ufficiale delNicolasperdiffuso disinformazione su-19. Il blocco è imputabile a diversi post nei quali il leader socialista ha descritto il Carvativir, una soluzione orale omeopatica derivata dagli estratti di timo, come “farmaco miracoloso” per neutralizzare il coronavirus, senza effetti collaterali. Secondo Reuters questi post dirisalgono addirittura a gennaio, e ovviamente non sono mai stati confermati da nessuno studio scientifico.aveva già rimosso il video in cui ilpromuoveva il farmaco poiché violava le politiche della piattaforma contro la disinformazione. ...

Advertising

Asgard_Hydra : Il presidente venezuelano Maduro è stato sospeso da Facebook per aver disinformato su Covid-19 - Wired - _bufale_ : Il presidente venezuelano Maduro è stato sospeso da Facebook per aver disinformato su Covid-19… - oknosureddit : Facebook sospende per un mese l’account del presidente venezuelano Maduro: “Disinformazione sul Covid-19”… - acaputo70 : #Facebook blocca l’account del presidente venezuelano #Maduro - ricatti88 : RT @IlPrimatoN: Un portavoce di Facebook spiega di aver proceduto al blocco dell’account di Maduro in quanto “violava ripetutamente le nost… -