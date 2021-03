Il presidente della Fit Binaghi sogna con Sinner e Musetti: 'Sono come Borg e McEnroe' (Di lunedì 29 marzo 2021) Un paragone azzardato, ma la crescita imperiosa di Sinner e Musetti giustifica le parole pronunciate dal presidente della Fit Angelo Binaghi alla trasmissione "La politica nel pallone" su Gr ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 marzo 2021) Un paragone azzardato, ma la crescita imperiosa digiustifica le parole pronunciate dalFit Angeloalla trasmissione "La politica nel pallone" su Gr ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - crocerossa : 'La corsa al vaccino sta allargando le diseguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri. Se non si vaccinano tutti in… - RaiNews : Era la terza moglie del nonno del presidente Obama e aiutò a crescere suo padre, Barack Obama Senior #Sarah #Obama - gadmeischia : Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato insieme con l’assessore all’Istruzione Lucia Fo… - infocentroform1 : RT @MONDOSCOUT: Qui -