Il Po secco come a fine agosto: “Servono tutte le strategie possibili per tutelare ambiente, biodiversità ed economia agroalimentare” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo i primi dieci giorni di primavera per il Po è come un giorno di fine agosto. La portata del fiume più grande è quasi dimezzata rispetto alla media di questo periodo: meno 45 per cento. Colpa delle temperature e dell’assenza di precipitazioni di rilievo, che preoccupano soprattutto sul fronte delle coltivazioni, visto che i prelievi per irrigare le colture della Pianura padana sono solo all’inizio della stagione. A lanciare l’allarme è l’Autorità di bacino distrettuale del fiume, che guarda soprattutto ai dati storici: il “dimezzamento” del Po non stupisce se lo si paragona a quanto accaduto negli anni più recenti, ma rispetto al passato lo spostamento è molto pesante. E per Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità, non c’è tempo da perdere: “Ora, sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap esistente serve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo i primi dieci giorni di primavera per il Po èun giorno di. La portata del fiume più grande è quasi dimezzata rispetto alla media di questo periodo: meno 45 per cento. Colpa delle temperature e dell’assenza di precipitazioni di rilievo, che preoccupano soprattutto sul fronte delle coltivazioni, visto che i prelievi per irrigare le colture della Pianura padana sono solo all’inizio della stagione. A lanciare l’allarme è l’Autorità di bacino distrettuale del fiume, che guarda soprattutto ai dati storici: il “dimezzamento” del Po non stupisce se lo si paragona a quanto accaduto negli anni più recenti, ma rispetto al passato lo spostamento è molto pesante. E per Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità, non c’è tempo da perdere: “Ora, sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap esistente serve ...

