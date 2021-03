Il Piemonte riapre i toelettatori per gli animali. I parrucchieri no (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ tra le prime regioni che “forza” le norme nazionali sulla zona rossa. La Cna: «Con troppe chiusure si favorisce il lavoro nero». FdI: «Il benessere degli animali è importante quanto il benessere psicofisico delle persone private delle palestre» Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ tra le prime regioni che “forza” le norme nazionali sulla zona rossa. La Cna: «Con troppe chiusure si favorisce il lavoro nero». FdI: «Il benessere degliè importante quanto il benessere psicofisico delle persone private delle palestre»

