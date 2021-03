Il Paradiso delle signore | anticipazioni 30 marzo | il ricatto di Fiorenza

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il segreto di Dante e Marta non sarà più al sicuro visto chesa tutto. LeIlriguardanti la puntata in onda domani 30, rivelano che la Gramini ricatterà Adelaide rivelando di essere a conoscenza di ciò che è accaduto tra Dante e Marta nel momento in cui la Contessa rifiuterà di darle il posto d'onore al tavolo con l'Alto Prelato per la benedizione pasquale del Circolo. Nel frattempo, Maria sarà sempre più emozionata per l'intervista che l'attende e le colleghe vorranno aiutarla a migliorare il suo look, tranne una. Infine, Salvatore sarà ai ferri corti con suo padre Giuseppe e Serena farà commuovere Beatrice con un tema scolastico nel quale parlerà con grande affetto di suo zio Vittorio.Il ...