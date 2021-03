Il nuovo «titolo» del principe William (Di lunedì 29 marzo 2021) Il principe William può fregiarsi di un nuovo «titolo»: è lui il «calvo più sexy del mondo». Lo rivela una ricerca online della compagnia britannica Longevita, specializzata in cosmetica. Dallo studio emerge che il nipote di Elisabetta II, nelle ricerche effettuate su Google riguardo a uomini «calvi e sexy», è stato cliccato ben 17, 6 milioni di volte. Il doppio del secondo classificato Mike Tyson (8,8 milioni), seguito da Jason Statham con 7,4 milioni di menzioni. La top 10 è completata da Pitbull, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel. Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) Il principe William può fregiarsi di un nuovo «titolo»: è lui il «calvo più sexy del mondo». Lo rivela una ricerca online della compagnia britannica Longevita, specializzata in cosmetica. Dallo studio emerge che il nipote di Elisabetta II, nelle ricerche effettuate su Google riguardo a uomini «calvi e sexy», è stato cliccato ben 17, 6 milioni di volte. Il doppio del secondo classificato Mike Tyson (8,8 milioni), seguito da Jason Statham con 7,4 milioni di menzioni. La top 10 è completata da Pitbull, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel.

