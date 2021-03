Il nuovo progetto di Caterina Balivo (Di lunedì 29 marzo 2021) La conduttrice torna con un podcast Si chiama “Ricomincio dal NO” . La conduttrice, ferma da qualche mese dopo aver chiuso l’avventura in Rai si dedica al mondo del podcast. Dieci episodi, che partono da oggi, lunedì 29 marzo, dedicati a personalità maschili e femminili che sono state in grado di affermarsi in ambito professionale nonostante le difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Nella prima puntata – disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker – Caterina intervista la campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, Bebe Vio. Un viaggio umano ed emozionante in quella che è la vita della giovane atleta che ripercorre la sua storia a partire dal suo NO più grande, ricevuto quando si è sentita dire dai medici che non avrebbe mai più potuto tirare di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) La conduttrice torna con un podcast Si chiama “Ricomincio dal NO” . La conduttrice, ferma da qualche mese dopo aver chiuso l’avventura in Rai si dedica al mondo del podcast. Dieci episodi, che partono da oggi, lunedì 29 marzo, dedicati a personalità maschili e femminili che sono state in grado di affermarsi in ambito professionale nonostante le difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Nella prima puntata – disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker –intervista la campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, Bebe Vio. Un viaggio umano ed emozionante in quella che è la vita della giovane atleta che ripercorre la sua storia a partire dal suo NO più grande, ricevuto quando si è sentita dire dai medici che non avrebbe mai più potuto tirare di ...

