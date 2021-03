Il nuovo Decreto di Draghi: chiusi fino a maggio. La carica virale è quasi raddoppiata (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Centrodestra spinge per le riaperture ma il nuovo Decreto del premier Mario Draghi sembra andare in tutt’altra direzione. Getty Immages/Thomas LohnesUn’altra Pasqua chiusi in casa: ristoranti con saracinesche abbassate e confini regionali sigillati. Per il secondo anno di seguito l’Italia si trova in questa situazione. Nel weekend delle festività tutto il Paese si colorerà di rosso. Il Centrodestra spinge affinché le attività riaprano subito dopo il lunedì dell’Angelo ma il premier Mario Draghi sembra viaggiare su un’altra lunghezza d’onda. Draghi ha deciso di affidarsi ai numeri e i numeri dicono che la carica virale dei pazienti Covid – spiega Il Messaggero – è diventata molto più alta. Un’analisi delle Uscar – le unità speciali dei tamponi del ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Centrodestra spinge per le riaperture ma ildel premier Mariosembra andare in tutt’altra direzione. Getty Immages/Thomas LohnesUn’altra Pasquain casa: ristoranti con saracinesche abbassate e confini regionali sigillati. Per il secondo anno di seguito l’Italia si trova in questa situazione. Nel weekend delle festività tutto il Paese si colorerà di rosso. Il Centrodestra spinge affinché le attività riaprano subito dopo il lunedì dell’Angelo ma il premier Mariosembra viaggiare su un’altra lunghezza d’onda.ha deciso di affidarsi ai numeri e i numeri dicono che ladei pazienti Covid – spiega Il Messaggero – è diventata molto più alta. Un’analisi delle Uscar – le unità speciali dei tamponi del ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Decreto Zona Arancione, a Cerveteri scuole aperte So che molti hanno avuto dei dubbi su questa scelta, ma visti il Decreto del Governo e l'Ordinanza ... Nei giorni rossi (sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile) sarà di nuovo chiusa per riaprire ...

Incontro Governo - Regioni, in arrivo quasi 4milioni di vaccini. Toma: 'Imprimere accelerazione alla campagna vaccinale' Si è discusso anche delle nuove misure che entreranno in vigore a partire dal 7 aprile con il nuovo decreto. 'L'arrivo di nuovi vaccini - ha dichiarato a margine dell'incontro il presidente Toma - non può che farci piacere. Siamo tra le regioni d'Italia più virtuose in quanto a ...

Nuovo Decreto Covid, cosa cambia fino al 30 aprile: scuole, ristoranti e spostamenti IL GIORNO BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 MARZO/ Ministero Salute: 417 morti, 12916 nuovi casi il Ministero ha deciso di decretare il blocco delle vendite di questi prodotti che potrebbero non garantire un'adeguata tutela dal covid (Zazoom Blog) Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, ...

Draghi alle regioni: "Guardare al futuro con ottimismo" Bisogna cominciare ad aver di nuovo il gusto del futuro ... i presidenti leghisti hanno chiesto "riaperture ragionevoli" e insistono perché nel prossimo decreto siano previste clausole per ...

