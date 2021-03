Il nucleare potrebbe ricevere a breve il bollino UE di “energia verde”. In gioco i miliardi di sussidi destinati alla transizione ecologica (Di lunedì 29 marzo 2021) Il nucleare potrebbe essere incluso tra le energie meritevoli di sussidi e aiuti europei destinati a disegnare il futuro “green” del Vecchio Continente. E’ quanto emerge dal rapporto del Joint Research Centre, incaricato dalla Commissione UE di disegnare la strategia ambientale europea, anticipato da alcuni media tra cui Euactiv. Il problema del nucleare non risiede nelle emissioni di Co2, che sono relativamente contenute e su cui Bruxelles aveva già espresso una valutazione positiva, ma nella sicurezza delle centrali e nella pericolosità delle scorie. Aspetti su cui si sono messi al lavoro i consulenti. Le loro conclusioni sembrano essere più che favorevoli all’atomo. “Le analisi non riportano alcuna evidenza scientifica sul fatto che il nucleare sia più nocivo per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilessere incluso tra le energie meritevoli die aiuti europeia disegnare il futuro “green” del Vecchio Continente. E’ quanto emerge dal rapporto del Joint Research Centre, incaricato dCommissione UE di disegnare la strategia ambientale europea, anticipato da alcuni media tra cui Euactiv. Il problema delnon risiede nelle emissioni di Co2, che sono relativamente contenute e su cui Bruxelles aveva già espresso una valutazione positiva, ma nella sicurezza delle centrali e nella pericolosità delle scorie. Aspetti su cui si sono messi al lavoro i consulenti. Le loro conclusioni sembrano essere più che favorevoli all’atomo. “Le analisi non riportano alcuna evidenza scientifica sul fatto che ilsia più nocivo per la ...

