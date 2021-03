Il nucleare è verde Fondi del Recovery anche alle centrali? A Bruxelles dicono di sì

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’energiaè sulla strada giusta per essere etichettata come energia “” dall’Europa. Una fuga di notizie araccolta da Euractiv ha fatto emergere la bozza del documento in cui gli esperti del Joint Research Centre (JRC), il braccio scientifico della Commissione, raccomandano di garantire la qualifica ambientalista alla produzione di elettricità dall’atomo. Il documento finale vedrà la luce solo la settimana prossima. Si tratta dell’inizio di un iter di almeno tre mesi, che innesca una serie di controlli e approvazioni da parte di diversi enti scientifici e istituzionali. Ma se l’Ue accettasse la raccomandazione, l’industria dell’energiapotrebbe beneficiare dell’etichetta di energia “” che la renderebbe meritevole di sovvenzioni e investimenti mirati alla ...