(Di lunedì 29 marzo 2021) In vista dell’incontro con Draghi, Dbeibah spiega: esamineremo quali aziende facilitare, grandi e piccole

Il primo confronto pubblico tra il neo-segretario del Pd e il leader della Lega produce scintille. L'ex premier però si spinge oltre: arrivare all'armonizzazione fiscale, aprire il dossier su come ...Il neo premier: «Italiani, la Libia è casa vostra, con gli affari si ferma la guerra» Come unificare questo Paese lacerato dalla guerra, dall'offensiva militare di Khalifa Haftar, dalle milizie, dalla corruzione endemica? «La Libia prima del 2011 era unita: sono convinto che tornerà ad ...