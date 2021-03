Il Napoli femminile sostiene #SignalForHelp, il gesto per chiedere aiuto contro la violenza domestica (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCooperativa Sociale Eco e Napoli femminile unite contro la violenza domestica. In tempi di Covid le violenze entro le quattro mura si sono quadruplicate e spesso le donne non riescono a difendersi nemmeno denunciando la brutalità in corso. Il messaggio arriva dal Canada e, come un tam tam, si sta diffondendo anche in Italia ed è nata una sinergia tra la principale realtà sportiva di calcio femminile in Campania e la coop sociale che da sempre pone la sua attenzione sul mondo dei bambini e sulla condizione della donna oggi. Il risultato è un video diffuso online diventato virale. Grazie alla Canadian Women’s Foundation è nato infatti un segnale universale per comunicare che è in atto una violenza domestica. Si sta diffondendo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCooperativa Sociale Eco eunitela. In tempi di Covid le violenze entro le quattro mura si sono quadruplicate e spesso le donne non riescono a difendersi nemmeno denunciando la brutalità in corso. Il messaggio arriva dal Canada e, come un tam tam, si sta diffondendo anche in Italia ed è nata una sinergia tra la principale realtà sportiva di calcioin Campania e la coop sociale che da sempre pone la sua attenzione sul mondo dei bambini e sulla condizione della donna oggi. Il risultato è un video diffuso online diventato virale. Grazie alla Canadian Women’s Foundation è nato infatti un segnale universale per comunicare che è in atto una. Si sta diffondendo ...

Advertising

ilnapolionline : Cooperativa ECO e Napoli Femminile '#SignalForHelp, il gesto per chiedere aiuto contro la violenza domestica' -… - anteprima24 : ** Il #Napoli femminile sostiene ##SignalForHelp, il gesto per chiedere aiuto contro la violenza domestica **… - EmpoliLadies : #NapoliEmpoli Leggi la #cronaca della gara sul nostro sito: - ContropiedeA : Contro l'Empoli sesto in campionato arriva un punto prezioso per le ragazze di Mr. Pistolesi: il Napoli sembra sull… - Zcfnews : Serie A Femminile. La Juventus centra il 17° successo in campionato, Giacinti show nel derby, 3-3 tra Napoli ed Emp… -