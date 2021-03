«Il mio ghiaccio suona il rock» (Di lunedì 29 marzo 2021) Zara Larsson, nata in Svezia, a soli 10 anni ha vinto un talent show per le sue abilità canore. Ora che ne ha 23, è una popstar planetaria. Nel tempo libero ama tuffarsi di notte nelle acque gelate intorno a Stoccolma. Ha il viso pulito, niente tatuaggi, i suoi ritmi ricordano gli Abba (svedesi pure loro) e infatti piacciono anche agli adulti. Ci sono tre istantanee che raccontano chi sia Zara Larsson: la prima risale al 2008, quando a soli 10 anni si impose come bambina-prodigio nel talent show svedese Talang (interpretando My heart will go on di Céline Dion): la seconda, del 2014, ritrae Zara in lacrime, emozionatissima, abbracciata a Beyoncé nei camerini dell'Arena di Stoccolma. La terza, molto più recente, è la posa plastica di un tuffo invernale nelle acque ghiacciate di un laghetto a pochi metri dalla sua abitazione. Zara, classe 1997, è l'ultimo tassello di una storia gloriosa ... Leggi su panorama (Di lunedì 29 marzo 2021) Zara Larsson, nata in Svezia, a soli 10 anni ha vinto un talent show per le sue abilità canore. Ora che ne ha 23, è una popstar planetaria. Nel tempo libero ama tuffarsi di notte nelle acque gelate intorno a Stoccolma. Ha il viso pulito, niente tatuaggi, i suoi ritmi ricordano gli Abba (svedesi pure loro) e infatti piacciono anche agli adulti. Ci sono tre istantanee che raccontano chi sia Zara Larsson: la prima risale al 2008, quando a soli 10 anni si impose come bambina-prodigio nel talent show svedese Talang (interpretando My heart will go on di Céline Dion): la seconda, del 2014, ritrae Zara in lacrime, emozionatissima, abbracciata a Beyoncé nei camerini dell'Arena di Stoccolma. La terza, molto più recente, è la posa plastica di un tuffo invernale nelle acque ghiacciate di un laghetto a pochi metri dalla sua abitazione. Zara, classe 1997, è l'ultimo tassello di una storia gloriosa ...

Elenasdu : @sfincionara no ma nessuna sono pure andata indietro nel mio profilo per cercare di capire ahahah. Penso sia solo u… - obviuslylouis : @finchelvs non ti dimenticare dell'aroma alla menta e del mio sguardo di ghiaccio che scioglieva il tuo cuore - ironicaloser : stp piangwndo dal ridwre per questa cosa letteralmente vedere un cubetto di ghiaccio che si scioglie mi fa ridere a… - JvJean1971 : @aleniggaz Ce l'aveva il mio maestro delle elementari, e negli anni 70 con ghiaccio e neve non lo lasciava mai a piedi. Quasi una UAZ ?? - Vita77178000 : @0_skywatcher @LiveNoneladUrso @carmelitadurso Ho risposto semplicemente ad un tuo tweet dove contempla che gli occ… -