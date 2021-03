Il ministro Speranza firma l’accordo: via libera alla vaccinazione nelle farmacie (Di lunedì 29 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ufficialmente firmato il protocollo con regioni e farmacisti per il via libera alle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie. Una novità attesa che ora diventa effettiva, come ha comunicato il titolare del Ministero della Salute in una nota sui propri profili social.Covid: firmato l’accordo con farmacisti, ‘campagna vaccinale più veloce e capillare’ “Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese” ha scritto Speranza. “La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildella Salute Robertoha ufficialmenteto il protocollo con regioni e farmacisti per il viaalle vaccinazioni anti-Covid. Una novità attesa che ora diventa effettiva, come ha comunicato il titolare del Ministero della Salute in una nota sui propri profili social.Covid:tocon farmacisti, ‘campagna vaccinale più veloce e capillare’ “Ho appenato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Coviddel nostro Paese” ha scritto. “La campagna diè la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro ...

