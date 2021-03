Il Milan e la strategia digital: «Obiettivo è diventare società di entertainment» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il cambiamento di strategia in ambito digital, simboleggiato dalla creazione di The Studios: Milan Media House, è parte integrante del nuovo corso dell’AC Milan. A spiegarlo è Lamberto Siega, direttore digital media & The Studios rossonero, intervistato da Off The Pitch. “Negli ultimi 14 mesi abbiamo lanciato quattro nuove piattaforme di distribuzione e altre ancora arriveranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Il cambiamento diin ambito, simboleggiato dalla creazione di The Studios:Media House, è parte integrante del nuovo corso dell’AC. A spiegarlo è Lamberto Siega, direttoremedia & The Studios rossonero, intervistato da Off The Pitch. “Negli ultimi 14 mesi abbiamo lanciato quattro nuove piattaforme di distribuzione e altre ancora arriveranno L'articolo

