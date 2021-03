Il mercato degli uffici | i prossimi ristori e lo stress dei manager

(Di lunedì 29 marzo 2021) ILMicrosoft riaprirà da oggi le porte dell’o centrale di Redmond a una fetta più ampia di dipendenti. Google da poco ha annunciato che investirà 7 miliardi di dollari per espandere glie i data center in 19 Stati americani, programmando il rientro in presenza per almeno tre giorni a settimana a partire da settembre. Per chi aveva previsto la «fine» dopo la pandemia, insomma, le cose insomma sembrano muoversi diversamente. E anche i dati sulimmobiliare italiano lo dimostrano. Fatti più in là Secondo i numeri dell’Agenzia delle entrate, ilcontinua a crescere, nonostante il ricorso diffuso al lavoro da remoto. L’ultimo trimestre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mercato degli

Linkiesta.it

"Se il sito continua così, e riesce a gestire il sistema di evasioneordini, entro l'autunno ... Mirta, la piattaforma per fare sistema sulglobale Ciro Di Lanno, co - fondatore di Mirta. "...Gli elastomeri prodotti da Versalis trovano applicazione nel segmento dipremium, distinguendosi per proprietà che garantiscono alte prestazionipneumatici in termini di maneggevolezza ...(Teleborsa) - Il 12 e il 13 aprile prossimi si aprirà The Digital Event for Eating Out, la due giorni di talk organizzata da Italian Exhibition Group. L'evento – che si terrà online ...Napoli – “Abbiamo deciso di dare priorità nelle prossime quattro settimane alla vaccinazione degli operatori del comparto turistico-alberghiero, avendo come obiettivo un punto di equilibrio tra esigen ...