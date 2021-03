Il Manchester City annuncia che Sergio Aguero lascerà il club a fine stagione

(Di lunedì 29 marzo 2021)il. E’ lo stessoinglese adrlo, con una nota ufficiale sul suo sito. Finisce un’era:è una bandiera per il. Il presidente del, Khaldoon Al Mubarakche è stata già commissionata una statua commemorativa dell’attaccante da posizionare all’Etihad Stadium e che ci sarà anche l’installazione di un mosaico dedicato e permanente presso laFootball Academy. Queste le sue parole: “Il contributo dialnegli ultimi 10 anni non può essere sopravvalutato. La sua leggenda sarà incisa ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - GoalItalia : El Kun sul mercato a parametro zero ???? - tancredipalmeri : A proposito di giovani e Manchester City, fate notare ad #Allegri che lui aveva Cancelo che adesso con Guardiola vo… - VoceGiallorossa : ????@ManCity, a fine anno sarà addio con @aguerosergiokun #ASRoma #Vocegiallorossa #calciomercato - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Sergio Aguero questa estate lascerà il: ecco il comunicato del club che saluta l'attaccante argentino che andrà via in ...Commenta per primo Ora è ufficiale: Sergio Aguero lascia il. La conferma arriva direttamente dai Citizens, che tramite un comunicato hanno annunciato: 'Ilriserverà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante ...Finirà a giugno la lunga avventura di Sergio Aguero al Manchester City. L’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso club inglese sui propri canali Ora è anche ufficiale: Sergio Aguero lascerà il ...Sergio Aguero questa estate lascerà il Manchester City: ecco il comunicato del club che saluta l'attaccante argentino che andrà via in estate ...