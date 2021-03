Il lockdown è strategia da governi deboli. La scienza non è politica (Di lunedì 29 marzo 2021) La scienza al comando non ha dato buona prova di sè. Poiché non ci sono dati che possono sostenere o sostituire il coraggio politico. Una crisi richiede sempre decisioni che sappiano tenere insieme l'irrazionale e il razionale della maggioranza dei cittadini, specie in uno scenario in cui le certezze scientifiche sono scarse o in divenire. Ogni mese in più di restrizioni significa la necessità per lo Stato di impiegare maggiori risorse economiche per sostenere l'occupazione e le attività sottoposte a chiusura. Nell'ultimo anno abbiamo sempre sentito parlare di decisioni politiche prese in base ai dati e alle evidenze scientifiche. Tuttavia, dopo tredici mesi di chiusure sono ancora dubbie, e spesso oscure al pubblico, le prove degli esperti a supporto della strategia delle chiusure. Negli scorsi giorni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 29 marzo 2021) Laal comando non ha dato buona prova di sè. Poiché non ci sono dati che possono sostenere o sostituire il coraggio politico. Una crisi richiede sempre decisioni che sappiano tenere insieme l'irrazionale e il razionale della maggioranza dei cittadini, specie in uno scenario in cui le certezze scientifiche sono scarse o in divenire. Ogni mese in più di restrizioni significa la necessità per lo Stato di impiegare maggiori risorse economiche per sostenere l'occupazione e le attività sottoposte a chiusura. Nell'ultimo anno abbiamo sempre sentito parlare di decisioni politiche prese in base ai dati e alle evidenze scientifiche. Tuttavia, dopo tredici mesi di chiusure sono ancora dubbie, e spesso oscure al pubblico, le prove degli esperti a supporto delladelle chiusure. Negli scorsi giorni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ...

