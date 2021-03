Il governo ha detto 'no' all'acquisto del vaccino Sputnik (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - L'ipotesi di approvvigionarsi del vaccino Sputnik è stata ventilata da diversi presidenti di Regione, anche se non è intervenuto il presidente della Campania, De Luca. Il governo, spiega chi ha partecipato all'incontro con i governatori, il commissario all'Emergenza Figliuolo, il capo della Protezione civile, Curcio, avrebbero rimarcato che al più presto arriveranno chiarimenti ulteriori, ma è stato comunque spiegato dal ministro Speranza, riferiscono le stesse fonti, che il no è netto. Gli acquisti - è l'indicazione arrivata, secondo quanto apprende l'AGI - non li fa nemmeno lo Stato nazionale, ma l'Unione europea. E quindi non possono farli le Regioni. Ma l'esecutivo - e il premier Draghi in primis - è ottimista sulla possibilità di accelerare. La campagna vaccinale - ha argomentato il presidente del Consiglio - sta ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - L'ipotesi di approvvigionarsi delè stata ventilata da diversi presidenti di Regione, anche se non è intervenuto il presidente della Campania, De Luca. Il, spiega chi ha partecipato all'incontro con i governatori, il commissario all'Emergenza Figliuolo, il capo della Protezione civile, Curcio, avrebbero rimarcato che al più presto arriveranno chiarimenti ulteriori, ma è stato comunque spiegato dal ministro Speranza, riferiscono le stesse fonti, che il no è netto. Gli acquisti - è l'indicazione arrivata, secondo quanto apprende l'AGI - non li fa nemmeno lo Stato nazionale, ma l'Unione europea. E quindi non possono farli le Regioni. Ma l'esecutivo - e il premier Draghi in primis - è ottimista sulla possibilità di accelerare. La campagna vaccinale - ha argomentato il presidente del Consiglio - sta ...

