Il glamour di Smart Couture 2021 entra nel Motivi Loveft

(Di lunedì 29 marzo 2021) È un mix di tessuti, capi e suggestioni Motivi Smart Couture 2021, la nuova collezione di alta moda del marchio a piccoli prezzi. Dietro le creazioni, ancora una volta, si cela un ghost designer che, per questa nuova stagione, ha pensato a proposte capaci di condensare l’anima multitasking delle donne di oggi. Donne sempre più proiettate verso una dimensione digitale ma che non rinunciano a una moda speciale, preziosa e attenta ai dettagli.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : glamour Smart

Vanity Fair Italia

... 5 ragazze, 5 top model , ognuna con un modello di jeans differente e 5 outfit dai gusti diversi: dal minimal - chic al baggy -, dal look tom - boy al mix - match, fino a quello easy -, ...La piattaforma streaming può essere vista anche sulleTV. Oltre che le partite del campionato di serie A del triennio 2021/2024, su DAZN è possibile vedere molti altri eventi sportivi, compresi ...Quest'anno la collezione di alta moda a prezzi piccoli del marchio viene presentata in occasione del secondo episodio di Motivi Lo(ve)ft, la web serie rivoluzionaria che mixa reale e virtuale È un mix ...DAZN si è aggiudicata i diritti TV per la trasmissione in diretta di tutte le partite di serie A nel triennio 2021-2024.