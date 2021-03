Il fratello di Maddalena Urbani | morta di overdose | «Non aveva superato l’addio del padre eroe»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Luca: «Non sapevamo che usasse quella droga. Due giorni prima l’avevo sentita per dirle che a giugno mi sarei laureato. Lei era felice e mipromesso che sarebbe venuta»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fratello Maddalena

Urbani ritrovata morte di overdose a Roma. Era figlia del medico dell'Oms Carlo Urbani, morto di Sars. Le dichiarazioni del: 'Non ha superato la scomparsa del padre, q ualche ......Drammatico Durata 87' Interpreti Anna Bellato Francesco Colella Silvia D'Amico Leonardo... la figura infaustamente buffa di Chiara (uno spasso quando, senza genesi, colpisce ilcon ...ANCONA - C'è un primo indagato per la morte di Maddalena Urbani, la ragazza, 21 anni ancora da compiere, figlia del medico eroe Carlo, trovata priva di vita sabato in un ...Maddalena Urbani ritrovata morte di overdose a Roma. Era figlia del medico dell'Oms Carlo Urbani, morto di Sars. Parla il fratello.