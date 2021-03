Il finale di stagione di “Màkari”: come si conclude la fiction giallo-rosa con Claudio Gioè (Di lunedì 29 marzo 2021) Forte di oltre 6 milioni di telespettatori incollati alla tv ogni lunedì, Màkari torna su Rai 1 alle 21.25 con l’ultimo capitolo delle indagini di Saverio Lamanna. Lo scrittore ficcanaso e con il pallino delle indagini, interpretato da Claudio Gioè, questa volta, oltre a risolvere un giallo intricatissimo, dovrà fare i conti con la sua storia d’amore con la bella Suleima. Le immagini, gli attori, le curiosità della fiction “Màkari” guarda le foto Tratta dai romanzi di Gaetano Savattieri, pubblicati da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Forte di oltre 6 milioni di telespettatori incollati alla tv ogni lunedì,torna su Rai 1 alle 21.25 con l’ultimo capitolo delle indagini di Saverio Lamanna. Lo scrittore ficcanaso e con il pallino delle indagini, interpretato da, questa volta, oltre a risolvere unintricatissimo, dovrà fare i conti con la sua storia d’amore con la bella Suleima. Le immagini, gli attori, le curiosità della” guarda le foto Tratta dai romanzi di Gaetano Savattieri, pubblicati da ...

