Il farmaco anti-fame Mediator è pericoloso: casa farmaceutica condannata per "omicidio colposo" (Di lunedì 29 marzo 2021) Era il 2007 quando Irène Frachon, pneumologa dell'ospedale di Brest, lanciava l'allarme per la pericolosità del farmaco anti-diabete Mediator, iniziando poi una lunga battaglia legale contro i laboratori francesi Servier. Oggi, a un anno e mezzo dall'apertura di un maxi-processo con 6500 parti civili, è arrivato finalmente il verdetto del tribunale di Parigi, che con una sentenza destinata a fare storia ha ritenuto la casa farmaceutica colpevole di "truffa aggravata" e "omicidi e lesioni involontarie". "Provo un'immensa soddisfazione e un grande sollievo" è stato il commento a caldo rilasciato alla stampa francese da Frachon. Stabilire il numero di vittime è impossibile, ma, stando alle stime emerse durante il processo, si tratterebbe di 1500-2100 morti, più altre migliaia di pazienti che soffrono ...

