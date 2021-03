Il direttore dello Spallanzani: «Basta terrorismo. Le varianti non siano una scusa per chiudere» (Di lunedì 29 marzo 2021) No alla drammatizzazione delle varianti. No al coprifuoco. Nessun pregiudizio politico sullo Sputnik. Vaio: no alla drammatizzazione delle varianti È il parere controcorrente di Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma. “Sono contrario a drammatizzare la questione varianti”, dice intervistato da La Verità. “Quando, durante l’estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato. E pure quella inglese, ormai, la conosciamo. No a mezzi di distrazione di massa”, dice demolendo la narrazione comune. “Non possono essere la scusa per chiudere” “Il nostro obiettivo primario è vaccinare la popolazione. Le varianti, poi, non possono essere una scusa per chiudere”. Impietoso con l’apri e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) No alla drammatizzazione delle. No al coprifuoco. Nessun pregiudizio politico sullo Sputnik. Vaio: no alla drammatizzazione delleÈ il parere controcorrente di Francesco Vaia,di Roma. “Sono contrario a drammatizzare la questione”, dice intervistato da La Verità. “Quando, durante l’estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato. E pure quella inglese, ormai, la conosciamo. No a mezzi di distrazione di massa”, dice demolendo la narrazione comune. “Non possono essere laper” “Il nostro obiettivo primario è vaccinare la popolazione. Le, poi, non possono essere unaper”. Impietoso con l’apri e ...

