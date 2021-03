Il decreto sostegni e la proroga delle rate delle definizioni agevolate: novità e date (Di lunedì 29 marzo 2021) decreto sostegni ha previsto all’articolo 4, come ulteriore misura di aiuto per cercare di far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, un nuovo differimento dei termini per il pagamento delle definizioni degli affidamenti agevolati all’agente della riscossione. Facendo un rapido passo indietro, si ricorda che con il DL 137/2020 erano state differite al primo marzo scorso tutte le rate in scadenza nel 2020 relative alla rottamazione ter, incluse quelle riguardanti la sua successiva riapertura disciplinata dall’art. 16 bis del DL 34/2019, alla definizione dei carichi relativi alle risorse Ue ed al saldo e stralcio. Il decreto sostegni prevede ora un ulteriore differimento per i versamenti delle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021)ha previsto all’articolo 4, come ulteriore misura di aiuto per cercare di far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, un nuovo differimento dei termini per il pagamentodegli affidamenti agevolati all’agente della riscossione. Facendo un rapido passo indietro, si ricorda che con il DL 137/2020 erano state differite al primo marzo scorso tutte lein scadenza nel 2020 relative alla rottamazione ter, incluse quelle riguardanti la sua successiva riapertura disciplinata dall’art. 16 bis del DL 34/2019, alla definizione dei carichi relativi alle risorse Ue ed al saldo e stralcio. Ilprevede ora un ulteriore differimento per i versamenti...

