Il Covid non fa sconti, salta anche quest'anno il Palio di San Floriano (Di lunedì 29 marzo 2021) JESI - Addio anche quest'anno al Palio di San Floriano. La pandemia costringe al secondo rinvio consecutivo dopo quello del 2020 ma l'Ente organizzatore promette di guardare avanti e di studiare ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Renzi, Italia Viva: per invitati al Gp bastava tampone negativo ...partecipare al Gran Premio del Bahrein come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid.auspicando che i Verdi Italiani possano presto occuparsi dei temi della transizione ecologica e non ...

Nas Perugia scopre 'furbetto' del vaccino I carabinieri del Nas di Perugia hanno svolto accertamenti sulla presunta somministrazione abusiva del vaccino anti Covid - 19 a soggetti non aventi diritto. Hanno quindi deferito alla locale Procura ...

Autismo, il Covid non ferma le iniziative per la giornata mondiale: il programma a Palermo PalermoToday Vaccini e varianti: le incognite per un'estate ''serena'' Lo ha fatto per esempio Israele. Una volta messa in sicurezza la popolazione adulta più a rischio, io ritengo vada valutata l'iniezione scudo agli under 16 non tanto perché sono una popolazione a ...

Elio: “Vaccinate tutti i ragazzi autistici e i fragili: le famiglie sono in ginocchio" Il cantante ha un figlio affetto da autismo: sulle pagine del Corriere lancia un appello a tutte le Regioni italiane ...

