Il coraggio di imporre gli artisti italiani

(Di lunedì 29 marzo 2021) Andrea Cangini Senza precipitare nella vacua retorica e arrivare a dire, come ama fare chi vive di consenso immediato, "prima gli", il problema c'è ed è questo il momento per affrontarlo Senza precipitare nella vacua retorica e arrivare a dire, come ama fare chi vive di consenso immediato, «prima gli», il problema c'è ed è questo il momento per affrontarlo. Il problema è presto detto, ma per inquadrarlo occorrono un paio di premesse. La prima. La musica classica in generale e la lirica in particolare sono tra le principali ragioni della popolarità dell'Italia nel mondo. Siamo conosciuti come il Paese del «bel canto» e riconosciuti come la patria del melodramma. L'italiano è la lingua universale della musica. Ma da oltre un anno, e questa è la seconda premessa, gli interpretinon battono ...