Il cinema filippino arriva in Italia dal 2 aprile su PVOD Premium video on demand grazie ad un accordo tra TBA STUDIOS e la TVCO di Vincenzo Mosca

TBA STUDIOS, casa di produzione cinematografica filippina, dopo i successi commerciali di titoli quali "Heneral Luna", "Women of the Weeping River" e "Write About Love" – solo per citarne alcuni, e dopo aver prodotto oltre venti titoli cinematografici negli ultimi sette anni – ha appena annunciato il lancio della propria piattaforma PVOD, TBAPlay, già disponibile dal 26 marzo 2021 in Nord America e Medio Oriente e che sarà disponibile da venerdì 2 aprile in Europa. Il 13 marzo dello scorso anno, all'inizio della pandemia mondiale, TBA STUDIOS ha lanciato la propria piattaforma video-on-demand (VOD) su YouTube. Oggi, la piattaforma conta oltre 380mila iscritti. Ora, un anno dopo, e con oltre 25 titoli cinematografici prodotti, TBA

