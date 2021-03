Il cardinale Bassetti | ' Situazione drammatica per salute e lavoro'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un appello a non mollare quello delGualtiero, di fronte alladel Covid che ha causato emergenza sanitaria e crisi del. Il presidente della Cei, ...

Nel Vangelo di Giovanni, ha proseguito il cardinale, emerge la figura di una donna, Maria, che unge ...videomessaggio lo scorso 13 marzo alla Presidenza del vostro Movimento - ha concluso Bassetti, ...'Se guardiamo all'ambito del lavoro, dobbiamo ammettere che in esso si trovano ancora, purtroppo, tante forme di sfruttamento e di ingiustizia'. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nell'omelia della messa che ha celebrato stamane, lunedì 29 marzo, nella Basilica di Sant'Antonio di Padova, a Roma,...