Il canale di Suez torna libero | liberata la nave incastrata

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alle 4.30 di lunedì èta a muoversi la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì scorso neldi. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping che ha spiegato come, durante la notte di luna piena l’alta marea abbia facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer. Non è ancora chiaro quando ildiverrà riaperto al traffico. Secondo laCanal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità deldiin attesa di transito. Secondo la Sca, con lo stop l’Egitto perde circa 13-14 milioni di dollari di entrate ogni giorno.

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - Avvenire_Nei : Canale di Suez. Bloccate merci di mezzo mondo, in crisi la geopolitica degli Stretti - soqquadro : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - FuocoRosario : RT @SkyTG24: Canale di Suez, la nave portacontainer incagliata ha iniziato a muoversi -

Ultime Notizie dalla rete : canale Suez

L'Autorità delha detto da parte sua che "le manovre di traino" per rimettere a galla l'imbarcazione incagliata "sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti". - -La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato ildiper quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano i siti web di osservazione del traffico marittimo. Vesselfinder e Myshiptracking evidenziano come la poppa della ...Era nata la Flotta Gialla (Yellow Fleet) attaccata ogni istante da nemici terribili: la noia e la nostalgia di casa. La Ever Given incagliata da 7 giorni nel Canale di Suez? E anche il senso di inutil ...La poppa della nave che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al lato del Canale ...