Il canale di Suez torna libero | disincagliata la nave incastrata

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alle 4.30 di lunedì èta a muoversi la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì scorso neldi. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping che ha spiegato come, durante la notte di luna piena l’alta marea abbia facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer. Non è ancora chiaro quando ildiverrà riaperto al traffico. Secondo laCanal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità deldiin attesa di transito. Un’inchiesta è in corso per cercare di capire come sia potuto accadere questo incidente che, secondo la Sca, ha fatto perdere all’Egitto circa 13-14 milioni di dollari di entrate ogni ...

diverso lo sblocco. La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano stamattina ... La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi. La notizia arriva da Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo. La poppa della nave che pesa più di ... Gli esperti di salvataggi marittimi sperano che la portacontainer Ever Given insabbiata nel Canale di Suez possa essere liberata entro 72 ore, grazie ai movimenti della marea del 27 marzo.