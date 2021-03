Il blocco di Suez tra sicurezza, energia e clima. Le connessioni spiegate da Mastrojeni (Di lunedì 29 marzo 2021) “Mostrando l’estremo valore attuale della rotta mediterranea, l’incidente di Suez deve allertarci su come la crisi climatica stia rimescolando profondamente interessi ed equilibri”. Parola di Grammenos Mastrojeni, diplomatico, vice segretario dell’Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona, da trent’anni impegnato nello studio di tematiche ambientali, autore di molteplici pubblicazioni dedicata al legame tra cambiamento climatico, coesione umana, pace e sicurezza. Lo abbiamo raggiunto a margine della conferenza Energy Strategies, organizzata dalla Nato Defense College Foundation, che la scorsa settimana ha riunito esperti e addetti ai lavori per una due-giorni dedicata alla sicurezza energetica nel Mediterraneo. Il blocco del canale di Suez ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) “Mostrando l’estremo valore attuale della rotta mediterranea, l’incidente dideve allertarci su come la crisitica stia rimescolando profondamente interessi ed equilibri”. Parola di Grammenos, diplomatico, vice segretario dell’Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona, da trent’anni impegnato nello studio di tematiche ambientali, autore di molteplici pubblicazioni dedicata al legame tra cambiamentotico, coesione umana, pace e. Lo abbiamo raggiunto a margine della conferenza Energy Strategies, organizzata dalla Nato Defense College Foundation, che la scorsa settimana ha riunito esperti e addetti ai lavori per una due-giorni dedicata allaenergetica nel Mediterraneo. Ildel canale diha ...

