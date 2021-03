Il blocco di Suez e l'incompetenza di al-Sisi (Di lunedì 29 marzo 2021) La prima elezione di Abdel Fattah al-Sisi alla presidenza della Repubblica nel 2014 venne seguita da annunci di progetti faraonici, costruzioni di avveniristiche città satellite, ristrutturazioni dell’arredo urbano. Nell’agosto del 2015 venne inaugurata un’estensione di appena 35 km (i media egiziani parlavano di “raddoppio”) del Canale di Suez in grande stile, alla presenza del presidente francese, François Hollande. Sembrava che l’esercito egiziano volesse confermare la sua storica immagine di modernizzatore del paese che aveva conquistato nell’ultimo secolo. Eppure, l’opera, costata 8 miliardi di dollari, ha accresciuto i profitti del Canale di appena il 4,7% tra il 2015 e il 2019, ben al di sotto dei 100 miliardi all’anno annunciati alla vigilia. Il Canale di Suez è chiuso dallo scorso martedì, il cargo portacontainer Ever Given ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) La prima elezione di Abdel Fattah al-alla presidenza della Repubblica nel 2014 venne seguita da annunci di progetti faraonici, costruzioni di avveniristiche città satellite, ristrutturazioni dell’arredo urbano. Nell’agosto del 2015 venne inaugurata un’estensione di appena 35 km (i media egiziani parlavano di “raddoppio”) del Canale diin grande stile, alla presenza del presidente francese, François Hollande. Sembrava che l’esercito egiziano volesse confermare la sua storica immagine di modernizzatore del paese che aveva conquistato nell’ultimo secolo. Eppure, l’opera, costata 8 miliardi di dollari, ha accresciuto i profitti del Canale di appena il 4,7% tra il 2015 e il 2019, ben al di sotto dei 100 miliardi all’anno annunciati alla vigilia. Il Canale diè chiuso dallo scorso martedì, il cargo portacontainer Ever Given ...

