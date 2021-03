Il blocco del canale di Suez mostra i problemi del trasporto marittimo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tonnellate di merci viaggiano per il mondo via mare, seguendo le regole di un’insensata economia globale e inquinando il pianeta. È urgente ridurre questo traffico anche a costo di rendere più cari i nostri acquisti. Leggi

Advertising

NicolaPorro : ?? Le incredibili dichiarazioni di #Speranza, il disastro della Toscana sulle #vaccinazioni e il blocco di Grillo su… - eleonoraforenza : Il voto del Governo Italiano sulla sospensione del blocco contro #Cuba è un vergogna. Siamo indegni della solidarie… - Tg3web : Dopo giorni di blocco, sembra che presto potrà riprendere la navigazione nel canale di Suez. È stata disincagliata… - D4rkh1gh : RT @queequeg1901: Ok al blocco del turismo interno, ma almeno si dia lo sgravio fiscale per i tamponi dei dipendenti degli alberghi #Grazie… - SimSim2020a : @_Pazzina blocca chiunque osi dire qualcosa. Poi ho trovato molto paraculo quel discorso sul sogno che voleva affid… -

Ultime Notizie dalla rete : blocco del

...da 220mila tonnellate che ha bloccato una delle principali vie d'acqua commercialimondo ... Paudice) Ildi Suez fa paura anche all'Italia (di C. Paudice) A Suez un tappo su 10 miliardi di ...GROSSETO " Ildelle estetiste e degli acconciatori è ingiustificato, sostiene Confartigianato Grosseto, il comparto è in estrema difficoltà pur avendo sempre garantito ai propri clienti la massima sicurezza ...La nave Ever Given è tornata a bloccare il canale di Suez. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti che monitorano il traffico ...Le moto dirette nei mercati asiatici (mercato importantissimo per l'azienda italiana) subiranno forti ritardi nelle consegne ...