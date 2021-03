Il 48% degli insegnanti valuta positivamente la didattica a distanza 

Leggi su agi

(Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Ad un anno dall'esordio dellaa distanza, resta in chiaroscuro il giudizioitaliani sul funzionamento della dad: appena 3 su 10 lano. Fra i genitori di figli in età scolare, il dato cresce al 34%, e raggiunge il 48% fra gli. Pur essendo riconosciuta oggi una migliore organizzazione rispetto alla fase emergenziale, un problema – sociale ancora prima che scolastico – grava più di altri sul bilancio dellaa distanza: per il 51% dei genitori italiani, a 12 mesi di distanza, in dad non è ancora garantito un accesso adeguato a tutti gli studenti. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta dall'istituto Demopolis per l'impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa ...