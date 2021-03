Ibrahimovic | ' A 39 anni titolare con Svezia e Milan Chi lo fa?'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic anni

SOLNA (SVEZIA) - Un assist con la Georgia, uno con il Kosovo. Pur non segnando, Zlatan Ibrahimovic si è preso la copertina nel doppio impegno con la maglia della nazionale. Ha trascinato la Svezia e il suo assist con un colpo di tacco volante continua a fare il giro del web. Quando parla o gioca, Zlatan Ibrahimovic fa sempre discutere. Nel bene o nel male. Anche nella sua patria, la Svezia, che lo ha riaccolto con la maglia della Nazionale maggiore dopo cinque anni. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire e non ha nessuna voglia di smettere. "Non ho più niente da dimostrare, non c'è altro da fare nella mia carriera che divertirmi. Ho 39 anni e gioco in Nazionale e al Milan..."