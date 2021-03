I vaccini Pfizer e Moderna proteggono anche dal contagio | rischio ridotto del 90% dopo due dosi e dell' 80% dopo la prima

Advertising

Corriere : Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - agorarai : 'Vorrei dire che in Lombardia abbiamo vaccinato un milione e mezzo di persone. Abbiamo esaurito i vaccini Pfizer. L… - lorepregliasco : Entro le prossime 24 ore un milione di dosi di vaccini Pfizer sarà distribuito alle regioni. Lo ha detto il general… - Rosskitty77 : Vaccini, Gismondo: 'Il numero di effetti collaterali avuti con Pfizer supera AstraZeneca' - JBP_OfficialTW : RT @Corriere: Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus -

Ultime Notizie dalla rete : vaccini Pfizer

a mRna di- BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid - 19, ma anche dal contagio: il rischio di infezione è ridotto del 90% dopo due dosi e dell'80% dopo una ...die Moderna riducono la trasmissione del coronavirus. La buona notizia arriva da uno studio dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie Usa (Cdc) che ha coinvolto ...Il Comune contatta le associazioni per avere un supporto: «Potremmo averne bisogno nel passaggio da Aria a Poste» ...STRADELLA. Gli anziani sono seduti nella palestra al piano terra del palasport di via Repubblica, in attesa del vaccino. Fuori ci sono figli e nipoti, a “sbirciare” per vedere se tutto va bene. «Di so ...