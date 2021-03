I vaccini anti Covid risultano efficaci contro tutte le varianti, anche quella nigeriana e brasiliana (Di lunedì 29 marzo 2021) I vaccini anti Covid sono efficace contro i mutanti di Sars-CoV-2: “tutte le varianti vengono neutralizzate dagli anticorpi sviluppati da chi ha ricevuto l’iniezione-scudo. Addirittura, per quanto riguarda le varianti inglese e nigeriana, la neutralizzazione avviene in misura anche più potente che sul virus pandemico originario”. Lo studio sui vaccinati con Pfizer E’ quanto annuncia Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), che anticipa all’Adnkronos Salute i risultati di uno studio. Gli anticorpi di operatori sanitari protetti con due dosi del vaccino a mRna di Pfizer sono stati “schierati” contro un ampio spettro di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Isono efficacei mutdi Sars-CoV-2: “le varivengono neutralizzate daglicorpi sviluppati da chi ha ricevuto l’iniezione-scudo. Addirittura, per quanto riguarda le variinglese e, la neutralizzazione avviene in misurapiù potente che sul virus pandemico originario”. Lo studio sui vaccinati con Pfizer E’ quanto annuncia Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), checipa all’Adnkronos Salute i risultati di uno studio. Glicorpi di operatori sanitari protetti con due dosi del vaccino a mRna di Pfizer sono stati “schierati”un ampio spettro di ...

