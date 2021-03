I segni zodiacali e la solitudine: le riflessioni di 12 personaggi famosi (Di lunedì 29 marzo 2021) Le costellazioni per ogni mese dell’anno nell’emisfero settentrionale in una stampa del 1856 (foto Getty Images). Ariete: «Quando si è soli, anche se non si fa niente, non si ha l’impressione di perdere tempo». Emile Cioran. Toro: «La donna che mente ha parecchi amici e conduce un’esistenza di grande solitudine». Adrienne Rich. Gemelli: «Tutta l’infelicità dell’uomo sta nel non sapere stare quieti in una stanza». Blaise Pascal. Cancro: «Paradossalmente la capacità di stare soli è la condizione prima per la capacità di amare». Erich Fromm. Leone: «Senza solitudine ero come un altro uomo senza cibo e senza acqua». Charles Bukowski. Vergine: «La sola regola eroica: esser soli, soli, soli». Cesare Pavese. Leggi anche › Puntuali o ritardatari? Lo Zodiaco può influire ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Le costellazioni per ogni mese dell’anno nell’emisfero settentrionale in una stampa del 1856 (foto Getty Images). Ariete: «Quando si è soli, anche se non si fa niente, non si ha l’impressione di perdere tempo». Emile Cioran. Toro: «La donna che mente ha parecchi amici e conduce un’esistenza di grande». Adrienne Rich. Gemelli: «Tutta l’infelicità dell’uomo sta nel non sapere stare quieti in una stanza». Blaise Pascal. Cancro: «Paradossalmente la capacità di stare soli è la condizione prima per la capacità di amare». Erich Fromm. Leone: «Senzaero come un altro uomo senza cibo e senza acqua». Charles Bukowski. Vergine: «La sola regola eroica: esser soli, soli, soli». Cesare Pavese. Leggi anche › Puntuali o ritardatari? Lo Zodiaco può influire ...

